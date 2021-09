OM : La révélation élogieuse de Gerson sur Sampaoli !

Interviewé par le media brésilien Globo Esporte, Gerson est revenu sur sa collaboration avec le coach argentin Jorge Sampaoli. Et il est convaincu qu’il passera un pallier avec le technicien de l’OM…

Interrogé sur Jorge Sampaoli par le media Globo Esporte, Gerson n’a pas hésité à affirmer qu’il parviendra à étoffer son style de jeu sous la houlette de l’entraîneur argentin.

« Avec Sampaoli, je serai un joueur encore plus complet » — Gerson

« Sampaoli me demande d’être plus offensif. Que j’entre plus dans la surface et participe à beaucoup d’actions offensives de l’équipe. C’est une fonction qui vous oblige à être assez mortel lorsque vous avez le ballon. Qu’il s’agisse de dégager le jeu, d’aider ou de marquer. J’ai une bonne compréhension du modèle de jeu de Sampaoli et je suis sûr : dans tout ce processus, je serai un joueur encore plus complet. Je ne dis pas qu’il est plus exigeant que les autres. C’est un coach qui charge beaucoup au quotidien. Cette figure de lui sur le terrain est ce qui l’anime et est le reflet de ce qu’il est au quotidien. Il est passionné par le football et par la victoire. Il en sait beaucoup sur le football et, avec tous ses entraîneurs, peut clairement nous transmettre ce qu’il attend de nous sur le terrain. Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici, me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif » Gerson – source : Globo Esporte (23/09/2021)