OM : La saison de Sampaoli divise…

Alors que la saison est terminée depuis quasiment un mois, l’heure du bilan a sonné et Jorge Sampaoli n’y échappe pas. Compositions inédites, des systèmes de jeu difficiles à comprendre, un manque d’équilibre de l’équipe au niveau de l’attaque et de la défense. L’entraîneur argentin a tout de même mis tout le monde d’accord grâce à une très belle saison auréolé d’une deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Après cet exercice, Edouard Cissé et Laurent Paganelli donnent leurs avis, contrastés, sur le volcanique entraîneur olympien.

Entre jeu, vitesse, spectacle mais parfois déséquilibre et du coup défaites évitables, l’Olympique de Marseille de Sampaoli a été très atypique cette saison. Arrivé en cours de saison la saison dernière, le changement s’est vite ressenti. Un nouveau système avec notamment un Lirola en tant que piston droit de haut niveau, l’efficacité d’Arkadiusz Milik. Le jeu vers l’avant s’est prolongé jusqu’au début de cette saison avec les débuts probants des recrues Under et De La Fuente qui ont permis à l’OM et à Payet de réaliser un excellent début de saison. Pour gérer un déséquilibre, il faut avoir des milieux de terrain super actifs qui courent tout le match et cela a été le cas avec la triplette Guendouzi-Rongier-Kamara qui ont su être solides.

Ce n’est pas facile d’être à la tête d’un club comme l’OM, Sampaoli vaut le coup – Paganelli

Dans La Provence, Laurent Paganelli a donné son avis sur le travail effectué par Jorge Sampaoli à Marseille. Même si lors de l’arrivée de l’argentin, un peu comme beaucoup, le consultant Canal + ne comprenait pas ses choix, le personnage Sampaoli l’a clairement séduit.

« Tout au long de la saison, il a posé des problèmes aux équipes adverses. On n’a pas toujours compris ce qu’il faisait, les joueurs non plus, mais il a porté cette équipe, l’a menée quelque part où on ne l’attendait pas, avec un jeu atypique et une organisation que l’on ne connaissait pas. On a passé des années difficiles avec des gens sans passion et sans charisme. Ce n’est pas facile d’être à la tête d’un club comme l’OM. Il vaut le coup. J’aime ces gens-là ». Laurent Paganelli – Source : La Provence (12/06/2022)

J’ai encore du mal à savoir comme l’OM joue. C’est aberrant – E.Cissé

Contraste assez saisissant, interrogé également par La Provence, Edouard Cissé a aussi donné son sentiment sur le jeu dicté par Jorge Sampaoli, à l’OM. L’ancien olympien n’est lui pas du tout convaincu par l’entraîneur argentin et pointe du doigt un manque de structure.

« J’ai beaucoup de mal à le comprendre dans ses compositions d’équipe, dans l’animation de son jeu. Je trouve que c’est trop compliqué pour les joueurs. Ça manque de structure. Personnellement, après dix mois, j’ai encore du mal à savoir comment l’OM joue. C’est aberrant. » Edouard Cissé – Source : La Provence (12/06/2022)

La saison de l’OM a été globalement très bonne sous la direction de Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin, fort de son système compliqué à comprendre a divisé l’opinion publique. Une chose compte également dans ce genre de situation, il s’agit des chiffres. Lors de cet exercice, l’OM a un bilan de 30 victoires , 13 matchs nuls et 12 défaites en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Des chiffres assez bons mais s’ils avaient quelques matchs qui ont laissé quelques regrets aux supporters marseillais.



