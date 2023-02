Chancel Mbemba est devenu le taulier de cette équipe d’Igor Tudor. Le congolais est l’élément fort de la défense olympienne mais il sera absent face au PSG…

En effet, l’ancien joueur de Porto a compilé trois cartons jaunes, et par le jeu du report de la commision de discipline, il a été suspendu non pas pour le match face à Toulouse mais f=bien pour celui face au PSG. L’OM a confirmé ce vendredi que la commission fédérale avait enregistré ce jeudi la suspension de Mbemba à compter du 20 février. Il sera donc absent pour le prochain OM-PSG en Ligue 1, le dimanche 26 février.

Pour Courbis, la solution se nomme Valentin Rongier :

Rongier arrive au bon moment– Courbis

« La fragilité de Bailly, le niveau moyen de Balerdi… C’est vrai que cette solution Valentin Rongier en défense centrale arrive au bon moment. » Rolland Courbis— Source: RMC (17/02/23)

Chancel Mbemba s’était confié sur son avenir à l’OM mais aussi sur ses ambitions lors d’une interview pour La Provence.

« Je ne suis pas satisfait. Mais j’ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n’ai rien fait ici encore. Ce n’est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j’aurais une médaille, je serais satisfait. Collectivement, on a besoin de finir premier. Personnellement, j’ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici, je veux pouvoir le dire. J’aime les défis. Ce ne sera pas facile, mais on va essayer. » Chancel Mbemba – La Provence – 26/12/2022