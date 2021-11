OM: La somme que doit verser Galatasaray au club marseillais

Après les incidents face à Galatasaray, les groupes ultra n’ont pas pu rejoindre le virage nord pour la réception de la Lazio. Alors que Galatasaray a aussi été sanctionné, son appel a été rejeté…

Le match face à Galatasaray a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et le Virage Nord. Pour le déplacement en Turque le 25 novembre prochain, les supporters de l’Olympique de Marseille seront interdits d’accéder au stade.

L’UEFA a publié un communiqué pour résumer les sanctions envers Galatasaray :

Interdiction de déplacement pendant deux matchs

Une amende de 50 000 €

Verser 8000 € à l’OM dans un délai de 30 jours suite à des actes de dégradation

Galatasaray doit 8000 € à l’OM

« L’appel interjeté par Galatasaray A.Ş. est rejeté. Par conséquent, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 18 octobre 2021 est confirmée. La CEDB avait décidé d’interdire à Galatasaray A.Ş de vendre des billets à ses supporters à l’extérieur pour les deux (2) prochains matches de compétition de l’UEFA et d’infliger une amende de 50 000 € à Galatasaray A.Ş, pour allumage de feux d’artifice et jet d’objets. La CEDB avait également décidé d’infliger une amende de 8 000 € à Galatasaray A.Ş pour des actes de dégradation et d’ordonner à Galatasaray A.Ş de contacter l’Olympique de Marseille dans un délai de 30 jours pour le règlement des dommages causés par ses supporters » Communiqué de l’UEFA (10/11/21)

🔴#Galatasaray a été sanctionner par l’UEFA suite au incident survenu face à l’OM au vélodrome. Le club se voit infliger une amende se 50 0 00€, et une interdiction de vendre des billets extérieurs en Europe pour deux matchs. Ils ont également 30 jr pour dédommager l’OM #TeamOM — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) November 10, 2021

