OM : « La sortie de Medhi Benatia, c’est une stratégie de communication »

Largement critiqué pour sa sortie médiatique sur l’Equipe, Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots concernant l’arbitrage de Benoit Bastien. Timothee Maymona révélé quelques infos concernant ce passage.

Après une sortie médiatique qui a beaucoup fait parler, Medhi Benatia a été convoqué par la commission de disciple de la LFP. Selon Timothee Maymon, tout était calculé de la part du bord olympien. « J’ai pensé que c’était sous le coup de la colère, que c’était une com pas très bien maîtrisée de la part de Medhi Benatia, notamment par le fait de citer le nom de l’arbitre. Je me suis posé des questions, j’ai passé quelques coups de fils au bord de l’OM et non c’est une stratégie de communication, c’est un choix. Il résulte de plusieurs choses, de saisons dernières où l’OM estime avoir été lésés, qui résultent et on pourrait être d’accord, sur le début de saison il y a eu quelques décisions défavorables on peut penser au match de Brest. Un sentiment d’injustice et la volonté de se faire respecter, de faire respecter l’institution Olympique de Marseille. On se soutient du communiqué listant les erreurs d’arbitrage fait à l’OM, on en est toujours là. Il y a toujours une sensation d’être un petit peu lésé. », a déclaré le journaliste.

« La sortie de Medhi Benatia, c’est une stratégie de communication, c’est un choix de l’OM. Le club s’estime lésé sur plusieurs décisions défavorables. » Les infos de @timmaymon sur la sortie polémique de Mehdi Benatia concernant l’arbitrage. #OLOM pic.twitter.com/tvI1xYRESC — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) September 23, 2024

