OM: La sortie d’Under , Tudor se défend…

Moins de 20 minutes après son entré, Cengiz Under a du céder sa place après l’exclusion de Samuel Gigot. Le Turc est rentré directement au vestiaire, le visage décomposé…

Alors que Cengiz Under serait sur le départ de l’OM vers l’Atalanta, en échange de Malinovski, il n’était pas aligné dans le onze de départ ce samedi contre Nantes. Entré en cours de jeu, il est ressorti moins de 20 minutes après son entrée, lorsque Gigot a reçu son deuxième carton jaune synonyme d’exclusion. Un choix tactique d’Igor Tudor, qui s’est expliqué à la fin de la rencontre :

J’en suis désolé mais…– Tudor

« En ce qui concerne (Cengiz) Ünder, ça n’est jamais agréable d’entrer puis de ressortir. Mais c’était nécessaire. J’ai fait ce choix, j’en suis désolé mais s’il fallait le refaire, je le referais. » Igor Tudor— Source: Conf de presse (20/08/22)

Mais est-ce que ça ne mettrait pas en difficulté un joueur qui est déjà sur le banc? Je pense notamment à Dimitri Payet — Djellit

Ünder n’a plus vraiment sa place sur le côté droit vu que dans le dispositif d’Igor Tudor, il n’y a pas d’ailier. C’est pourquoi Pablo Longoria aurait songé à échanger Malinovski et le Turc avec l’Atalanta Bergame. D’après Nabil Djellit qui a été invité à réagir sur ce deal sur les ondes d’Europe 1, ce serait une très belle idée !

« Cengiz Ünder? Il est mort dans le film à l’OM. C’est comme quand Sylvinho est arrivé à Lyon, Bertrand Traoré pouvait déjà faire ses valises. Ünder est un ailier. Là, on joue en 3-4-2-1. On lui demande de se rapprocher un peu de Milik, de jouer le rôle de Payet ce qui ne correspond pas à ses qualités. Il peut le faire mais c’est quelqu’un qui aime avoir de l’espace, arriver lancé… Il n’est pas dans le trafic ou dans la densité. Ünder, dos au but, ce n’est pas son registre. Malinovski en revanche, dans ce registre-là il est plus intéressant. L’international ukrainien a quelque chose d’assez exceptionnel : sa frappe du pied gauche monumentale… Ce sont des frappes croisées, longue distance, capables de finir petit filet côté opposé… C’est une de ses spécialités. J’aime beaucoup ce joueur et je pense que pour l’OM, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça ne mettrait pas en difficulté un joueur qui est déjà sur le banc? Je me pose la question… Je pense notamment à Dimitri Payet. » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (19/08/22)