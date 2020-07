OM : La spéciale Thauvin en vidéo à l’entraînement !

La saison dernière, Florian Thauvin n’a pas pu trouver le chemin des filets à cause de sa blessure… L’international français semble remis et s’offre un but magnifique à l’entraînement.

L’Olympique de Marseille a partagé ce samedi une vidéo durant un entraînement. Après les dribbles et les buts de Nemanja Radonjic, c’est au tour de Florian Thauvin de briller.

RETOUR DE LA SPECIALE THAUVIN

L’ailier droit français s’est offert un superbe but du gauche… Un enroulé qui termine sa course dans la lucarne, Yohann Pelé ne peut rien faire ! La spéciale Thauvin est de retour.