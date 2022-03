OM : La stat’ qui place Sampaoli devant Deschamps, Gerets et Bielsa !

Souvent critiqué pour ses choix de composition et l’utilisation de certains joueurs, Jorge Sampaoli pourra mettre en avant un argument statistique, son équipe gagne. En effet, il dispose d’un taux de victoire élevé !

L’OM vient de publier un tweet précisant « qu’avec 51,9% de victoires depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli possède le meilleur pourcentage de victoires pour un entraîneur de l’OM au XXIe siècle ». Devant des pointures ayant fait rêver les supporters marseillais comme Eric Gerets (48,9%), Didier Deschamps (50,3%) ou Marcelo Bielsa (51,2%). Arrivé le 26 février 2021, Sampaoli a dirigé 54 matches, décrochant 28 victoires, 16 nuls et seulement 10 défaites.

« Je n’ai jamais voulu la démission de Sampaoli et je trouve ça vraiment pénible ce passage sur « Sampaoli démission »… Vraiment je ne comprend pas. « T’es supporters depuis un avant hier ou quoi ? » On a quand même eu des entraîneurs insupportables. On peut toujours dire des choses sur Sampaoli, on ne comprend pas toujours tout, mais on peut quand même constater qu’il propose quelque chose de vraiment neuf. Cette équipe ne nous a jamais vraiment trahis cette saison, elle a su rebondir quand il y a eu des petits coups de moins bien. Sampaoli fait vraiment du bon travail avec Longoria. Aller encore chanter la crise ça devient pathologique… Vraiment je ne comprend pas. Il faut se rappeler qu’on a eu des Michel, la dernière saison de Villas-Boas c’était l’enfer, celle de Rudi Garcia également et en plus il était pathétique en conférence de presse il te foutait la honte. Sampaoli, ça va quoi… » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)