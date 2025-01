OM : La super initiative de l’OM avec la création de cette nouvelle équipe !

L’Olympique de Marseille continue d’écrire l’histoire du football français, mais cette fois hors des terrains de Ligue 1. Le club phocéen a annoncé ce samedi le lancement de sa toute première équipe de football pour amputés, une initiative inédite pour un club de l’élite française.

C’est donc une première dans le paysage du football professionnel en France. En créant cette équipe, l’OM met en place une initiative qui reflète les valeurs d’inclusion et de solidarité portées par le club phocéen.

Une équipe parrainée par Romain Alessandrini !

L’équipe pour amputés de l’OM pourra compter sur le soutien de l’ancien olympien, Romain Alessandrini, qui en sera le parrain officiel. Cette équipe, qui prendra part à son premier entraînement à l’OM Campus demain, disputera également le championnat de France de football pour amputés à partir du 8 ou 9 février prochain, dont la première place est synonyme de qualification pour la Ligue des champions de la discipline. Une superbe initiative que l’OM et Treizième Homme sont fiers de mettre en place, comme l’a rapporté Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club :

« Le football est le sport le plus populaire qui soit et, à ce titre, il est nécessaire qu’il reste accessible à toutes et à tous. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une section de football pour amputés. L’OM et Treizième Homme accordent une grande importance à l’inclusivité, et nous sommes convaincus que cette équipe contribuera à porter les valeurs du club et à le faire rayonner, sur le terrain et en-dehors.»

L’Olympique de Marseille et Treizième Homme sont heureux d’annoncer le lancement de leur équipe de football pour amputés. L’OM devient ainsi le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une telle section. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2025

a lire aussi : OM : Quel onze face à Strasbourg ?