OM : « La super ligue fermée et ses droits TV, ok mais déjà il faut que ça se fasse pour de vrai… »

Extrait DFM. Et si la solution pour augmenter la valeur de l’OM était la Super League Européenne ? Cela provoque en tout cas bien des débats au sein de l’équipe…

Si l’OM rêve de faire partie des clubs choisis pour disputer cette compétition, notre journaliste Mourad Aerts, ne souhaite pas que cela se fasse au détriment des championnats nationaux…

« Les ligues pourraient faire quitter le championnat aux clubs engagés »

« Ça (la pluie d’argent liée à la Ligue fermée), c’est uniquement dans le « scénario idéal » auquel pense tous les décideurs du foot européen, et tous ceux favorables à cette Super League. Mais déjà il faut que ça se fasse finalement. Moi, je suis contre, et je pense qu’il y a beaucoup de personnes notamment en Angleterre qui seront contre aussi. Parce que eux, la « NBA du Foot », ils l’ont déjà, donc ils seront pas forcément favorables. Je pense aussi que les ligues pourraient dire « Ok vous voulez partir jouer cette Super League qui disputera ses matchs les week-end ? Allez y, mais vous dégagez du championnat. » Ça permettra de réévaluer l’intérêt sportif de gagner ces championnats et d’avoir pourquoi pas des clubs comme la Real Sociedad champions en Espagne (…) A un moment, il faut aussi parler de football. J’ai adoré voir Leeds en Championship, et c’était autrement plus intéressant que de voir le PSG titré en Ligue 1. »

Mourad Aerts. Source – DFM : 10/08

