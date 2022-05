OM: « La tactique de Sampaoli c’est très intéressant mais c’est à but chiant »

La défaite face au stade rennais ce samedi a fait mal aux têtes marseillaises et a mis en avant certaines limites observées tout au long de la saison. Notamment sur la tactique mise en place par le coach, Jorge Sampaoli qui a encore fait le choix de se passer de plusieurs joueurs à vocation offensives. Pour Mourad Aerts, journaliste au média FCM, les idées de l’entraineur argentin sont intéressantes mais ne sont pas faites pour gagner des matchs.

Un revers et une pluie de critiques. Après la défaite face à Rennes samedi soir (2-0), l’OM voit sa deuxième place subtilisée et son bourreau de samedi revenir à 3 points avant la dernière journée. Une nouvelle défaite, pour le dernier match, contre Strasbourg, à domicile combinée à une victoire rennaise qui ferait chuter du podium les olympiens viendrait gâcher une saison où les phocéens semblaient lancés vers la deuxième place sans que rien ne puisse les en empêcher. Après la désillusion bretonne où les marseillais n’ont pas vu le jour offensivement, Jorge Sampaoli s’est retrouvé une nouvelle fois au coeur des critiques.

Sampaoli, une composition qui interpelle !

C’est récurrent chez l’ancien sélectionneur argentin. Toujours surprendre par ses compositions d’équipe et le placement de ses joueurs. Une nouvelle fois, au Roazhon Park, le coach olympien a choisi de démarrer le match avec seulement Harit et Under comme véritables éléments offensifs. Gerson ailier gauche, un milieu ultra dense avec Rongier, Gueye, Guendouzi et Kamara et surtout pas de rentrée d’Arkadiusz Milik dans la partie.

Pour Mourad Aerts, journaliste à Football Club Marseille, la tactique mise en place par Sampaoli ainsi que son choix de composition d’équipe ne pouvait pas permettre aux phocéens de remporter ce match : $

« Le tournant du match ? C’est la compo où tu as 2 joueurs offensifs. Même Gerson que j’adore, c’est un milieu de terrain qui peut être utile offensivement mais c’est un milieu de terrain. Donc t’avais Cengiz Under et Amine Harit qui est un meneur de jeu, voilà c’est tout. La compo et les intentions qui vont avec parce qu’après ce qu’il se passe dans le match, franchement c’est assez prévisible, je vois pas comment on aurait pu marquer un but en fait » Mourad Aerts – Source: Football Club Marseille (16/05/2022) Sampaoli, une tactique intéressante mais chiante !

Désireux d’avoir un contrôle constant du ballon et de la partie, Jorge Sampaoli a énormément tenté de compositions différentes cette saison en privilégiant parfois le désir d’avoir la balle à outrance au détriment du jeu offensif. Lui qui a récemment déclaré qu’il aimerait jouer avec « dix milieux et un joueur avec des gants » a une nouvelle fois tenter une tactique étonnante face à une équipe rennaise très joueuse. Pour Mourad Aerts, les choix tactiques de l’argentin peuvent être intéressants mais ne privilégient pas le spectacle :

« Moi je suis plutôt football hipster, la tactique etc, j’aime beaucoup ça. Sauf que là, la tactique de Sampaoli c’est très intéressant mais c’est à but chiant. C’est à dire c’est comme le rock progressif, ça doit être très intéressant pour le peu que je connais mais c’est chiant. » Mourad Aerts – Source : Football Club Marseille (16/05/2022)



