OM : La théorie de COURBIS sur les solutions pour la fin du championnat

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a donné son sentiment sur la fin de championnat qu’il reste à disputer et les solutions que les dirigeants du football français devront étudier dans les semaines à venir.

ce sera une fin de championnat exceptionnelle et faussée — Courbis

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien coach de l’OM a évoqué la pandémie du Coronavirus qui touche actuellement monde entier. Le technicien marseillais donne ainsi son sentiment sur le panel de solutions que les dirigeants du football français et européens devront étudier pour clôturer les différents championnats :

« On essaie de regarder ce qui pourrait être non pas la bonne, parce que je n’en vois pas, mais la moins mauvaise des solutions. Ce n’est pas seulement une fin de championnat, c’est un sprint final qui est quelque chose de passionnant. Et là il se ferait après une coupure de deux mois avec des matchs tous les trois jours dans une période où il fait très chaud, et avec deux finales de coupes nationales à placer. Sincèrement, quelque soit la formule que l’on trouvera ce sera une fin de championnat exceptionnelle et faussée. Dans la moins mauvaise des solutions il faut quand même à tout prix le terminer. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport