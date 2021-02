OM : La théorie de Di Meco concernant Villas-Boas pour « forcer McCourt à virer Eyraud ? »

Eric Di Meco se pose beaucoup de questions après la sulfureuse récente sortie médiatique d’André Villas-Boas. Selon lui, il ne voit pas comment les événements à La Commanderie n’ont pas pu compter dans sa décision.

Dans l’émission de RMC, le Super Moscato Show, l’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco a tenu à donner son hypothèse sur la demande de quitter le club de Villas-Boas. Selon lui, la démission de l’entraîneur portugais pourrait pousser McCourt à virer Eyraud…

si villas-boas est resté ce n’est pas pour eyraud ! – eric di meco

🗣💬 « Est-ce qu’il ne fait pas ça pour forcer la main à McCourt pour qu’il se sépare du président Eyraud ? » Eric Di Meco a une hypothèse sur le départ de Villas-Boas et ne voit pas comment les événements de ce week-end n’ont pas pu compter dans sa décision.#RMCLive pic.twitter.com/iW3p5ZTMZ1 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 2, 2021

« Quand j’ai appris la nouvelle, je l’en ai voulu car je me suis dis que ce n’était pas trop le moment. Si on m’explique qu’on lui a proposé le joueur et qu’il a dit non, qu’il signe au dernier moment dans son dos, qu’on fasse partir Radonjic sans qu’il soit au courant… C’est clair qu’à un moment donné si tu n’est pas capable de communiquer avec ton coach c’est compliqué. Villas-Boas a donc une relation particulière avec McCourt, on comprend quand même que depuis un certain temps qu’il y a une cassure avec le président. On sait que si Villas-Boas est resté, ce n’est pas pour le président mais pour les joueurs. Est-ce que ce qu’il s’est passé aujourd’hui et ce week-end, Villas-Boas ne forcerai pas la main à McCourt pour qu’il se sépare du président ? Si les joueurs, les supporters et l’entraîneur ne supportent plus le président, McCourt se rendra compte qu’il est le problème. » Eric Di Meco – Source : RMC Super Moscato Show (02/02/2021)