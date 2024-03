OM : La touchante confession de Vitinha !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En échec avec l’OM, Vitinha a été prêté avec option d’achat au Genoa depuis cet hiver. L’attaquant de 24 ans s’est confié sur l’extra

Prêté par l’OM au Genoa avec une OA de 25M€ par l’OM, Vitinha s’est confié au média Il Secolo XIX. Le jeune attaquant portugais est reconnaissant envers le club alors qu’il traverse un moment compliqué pour sa famille : « J’ai senti que Gênes pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qu’il s’est passé. Je vis le moment le plus difficile de ma vie mais je l’affronte aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs mais je veux rendre hommage à la grande aide de Gênes. «

Marco Ottolino, directeur sportif du Genoa, a affiché sa satisfaction concernant Vitinha dans des propos rapportés par TMW : « En janvier, nous avons inclus des joueurs d’avenir à qui nous avons immédiatement expliqué ce qu’est le Genoa et ce que signifie porter le maillot du Genoa. Nous sommes satisfaits de ce que fait Vitinha, de la façon dont il s’est positionné. Nous sommes satisfaits de la façon dont cela s’intègre dans la réalité. Voyons ce qui se passera d’ici à la fin de la saison »,

En Serie A, il a mis du temps avant de s’adapter mais a réussi à marquer son premier but ce samedi face à Monza. Malgré ce but, son équipe ne s’est pas imposée mais on peut espérer qu’il s’agisse du réveil tant attendu pour l’attaquant et que le Genoa lève l’option d’achat, ce qui arrangerait certainement les affaires de Pablo Longoria.