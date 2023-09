OM: La Twittosphère réagit vivement au possible départ de Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Marcelino aurait annoncé son possible départ à ses joueurs mais que la direction de l’OM n’aurait pas accepté son départ, les réactions sur le réseau social X (anciennement Twitter) ne se sont pas fait attendre.

Selon l’Equipe, « l’entraîneur espagnol, nommé en juin pour succéder à Igor Tudor, a annoncé son départ mardi matin aux joueurs, dans le vestiaire de la Commanderie. Sauf revirement de situation, il devrait donc laisser son poste. » Changement de coach et tension entre la direction de l’OM et les groupes de supporters, ce début de saison part mal. Une information qui a énormément fait réagir sur X.

Incompréhension, soutien, ironie… les réactions suite au départ de Marcelino annoncé par l’Équipe

Le journaliste Didier Roustan a exprimé sa stupéfaction suite à la nouvelle: « Est-ce que ce monde est sérieux !!!??? Tout juste 5 matchs de championnat et déjà 2 licenciements ( n’oublions pas la tête de l’entraîneur de Nantes qui était déjà sur le billot après la 1ère journée), on part sur de très bonnes bases ..« , a-t-il écrit sur X.

Est-ce que ce monde est sérieux !!!??? Tout juste 5 matchs de championnat et déjà 2 licenciements ( n’oublions pas la tête de l’entraîneur de Nantes qui était déjà sur le billot après la 1ère journée), on part sur de très bonnes bases .. https://t.co/qazWtymaAd — DidierRoustan (@DidierRoustan) September 19, 2023

Daniel Riolo comprend la décision de Marcelino: « La démission de Marcelino a quelque chose de digne dans le contexte du foot d’aujourd’hui… en´ situation d’échec il part. C’est certainement aussi un service qu’il rend à son ami Président. Situation peu banale en tout cas… », a affirmé le journaliste de RMC Sport.

La démission de Marcelino a quelque chose de digne dans le contexte du foot d’aujourd’hui… en´ situation d’échec il part. C’est certainement aussi un service qu’il rend à son ami Président. Situation peu banale en tout cas… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 19, 2023

Nabil Djellit apporte quant à lui son soutien aux supporters marseillais: « Le sentiment que les supporters de l’OM sont du bon côté de l’histoire… des lanceurs d’alertes au moment où le club est en perte d’identité et de sens« , a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Le sentiment que les supporters de l’OM sont du bon côté de l’histoire… des lanceurs d’alertes au moment où le club est en perte d’identité et de sens. #OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 19, 2023

Matthias Manteghetti a ironisé le départ du technicien espagnol: « Si on veut vraiment rigoler, Longoria fait signer Galtier avec comme premier match, le Clasico. Au moins, on s’amuse…« , a lâché l’ex-journaliste Canal +.

Si on veut vraiment rigoler, Longoria fait signer Galtier avec comme premier match, le Clasico. Au moins, on s’amuse… 🫠 — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) September 19, 2023

Thomas Bonnavent n’est guère surpris de la démission du coach marseillais, qui ne proposait pas de jeu. « Le coup de foudre entre Marcelino et l’OM n’a jamais eu lieu. Philosophie, caractère et jeu a l’opposé de ce qui était promis par Longoria et de ce que doit être l’OM. Démissionner après une réunion, 4e, c’est un terrible aveu de faiblesse, de bon courage. Ça ne peut pas marcher », a-t-il analysé.