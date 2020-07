OM : La vente du club? « La dernière chose que le Qatar veut… »

Ce samedi, Le Parisien a publié un article sur la vente de l’Olympique de Marseille, expliquant que le Qatar n’a pas du tout envie que l’OM soit racheté par l’Arabie Saoudite…

La vente de l’Olympique de Marseille revient au premier plan ces derniers jours. Avec le projet mené par Mourad Boudjellal, de nombreux médias tentent de creuser pour découvrir ce qu’il se cache derrière.

leur plus grand club rival racheté par leur plus grand et plus vieux pays rival — McGeehan

Dans un article publié sur le site du Parisien ce samedi soir, un spécialiste du Golfe s’est exprimé sur la vente du club. Selon Nicholas McGeehan, le Qatar voit d’un mauvais oeil le fait que l’Arabie Saoudite s’approche de l’Olympique de Marseille…

« Le PSG est un joyau de la couronne pour le Qatar. La dernière chose qu’il veut, c’est voir leur plus grand club rival racheté par leur plus grand et plus vieux pays rival »

Nicholas McGeehan – Source : Le Parisien