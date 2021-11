OM: La volonté de Mattéo Guendouzi

L’OM s’est imposé sur la plus petite des marges ce dimanche (0-1) face au Clermont Foot, grâce à une belle frappe enroulée de Cengiz Ünder. Interrogé à la fin de la rencontre, Mattéo Guendouzi a exprimé un souhait pour cette semaine…

Encore une fois très performant, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord ce dimanche lors de la victoire face au Clermont Foot (0-1). Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille de remonter sur le podium à la 3e place, avec seulement un point de moins que l’OGC Nice. Pour rattraper ce léger retard et prendre de l’avance sur les poursuivants, Mattéo Guendouzi espère réaliser une série :

Une bonne opération pour nous– Guendouzi

« Le match a été plutôt bien maîtrisé même si Clermont a eu quelques situations. Nous avons eu aussi des occasions pour marquer un deuxième but. Les conditions climatiques n’étaient pas faciles. On sait qu’à l’extérieur, si on ne tue pas le match, on laisse la possibilité à l’adversaire de revenir. C’était un match solide et costaud défensivement. Il était important de prendre les trois points et c’est une bonne opération pour nous. Cela fait assez longtemps que nous n’enchaînons pas les victoires. Nous allons tenter de gagner contre la Lazio Rome jeudi et de prendre à nouveau trois points contre Metz dimanche. » Mattéo Guendouzi— Source: Zone mixte (31/10/21)

Guendouzi, c’est vraiment un sacré joueur– Riolo

« »Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Daniel Riolo— Source: RMC (31/10/21)