OM – Labrune : « Le PSG avait Ibra, sa mégastar, l’idée, c’était de faire de Bielsa la star »

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Vincent Labrune, est revenu dans les colonnes du journal l’Equipe sur son choix de recruter Marcelo Bielsa à l’OM.

Dans un dossier consacré à Marcelo Bielsa dans les colonnes du journal l’Equipe ce jeudi, l’ancien président de l’OM Vincent Labrune est revenu sur son choix de recruter le technicien argentin :

un personnage totalement adapté à la culture locale, presque mystique — Labrune

« Le PSG avait Ibra, sa mégastar. Nous, on n’avait pas les moyens d’attirer des joueurs de ce calibre. L’idée, c’était de faire de Bielsa la star, le dieu du stade. Le Vélodrome est une arène et lui, un personnage totalement adapté à la culture locale, presque mystique » Vincent Labrune – Source : L’Equipe

L’entraineur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a écrit la préface du livre de notre journaliste Mourad Aerts consacré à Marcelo Bielsa : « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle » (édition : Amphora)

Le coach olympien a tenté évoque notamment l’adoration des supporters marseillais à son encontre :

« Bielsa représente les valeurs simples et basiques de la vie qui malheureusement se perdent de plus en plus dans le monde du football. C’est un défenseur du travail, de l’abnégation, de la rigueur et de l’humilité. Il n’aime ni le mensonge, ni l’hypocrisie, ni la facilité, ni le désordre. Il défend ce qui est pur, viscéral et éthique, il admire la capacité qu’a l’être humain à se transcender pour atteindre ses objectifs. C’est pourquoi ce que ses équipes transmettent est précisément une volonté du peuple, un respect pour celui qui travaille, qui s’efforce et qui après, veut voir concrétisées ses ambitions dans le club qu’il aime tant. Il se crée ainsi entre Bielsa et les supporters une empathie immédiate, le discours est pur, la raison prend tout son sens et la vérité est appliquée. » André Villas Boas – Source : extrait du livre Livre « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle«

