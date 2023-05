OM: Labrune met la pression aux clubs français …

Grâce à la victoire de West Ham face à l’AZ Alkmaar en Conférence League, la France va conserver sa 5e place au classement UEFA. Une position qui va lui permettre d’avoir 4 clubs en Ligue des Champions en 2024-25…

Le président de la LFP Vincent Labrune s’est réjouit de cette nouvelle dans les colonnes de l’Equipe. Néanmoins, l’ancien président de l’OM sait qu’il faudra être performant en Coupe d’Europe, chose a laquelle les clubs français ne sont pas habitués. Pour rappel, le’équipe de Tudor ont terminé dernier de son groupe, et le PSG s’est fait éliminé dès les 8eme de finale face au Bayern Munich.

« Avoir une place supplémentaire en Ligue des champions, c’est clé. Cela va permettre d’avoir plus de ressources UEFA pour nos clubs, plus de visibilité pour nos marques, et donc une meilleure notoriété à l’international sous réserve que nos clubs performent. On crée mécaniquement un cercle vertueux au niveau économique. Cette plus forte présence en Europe va aussi, de notre point de vue, permettre d’attirer des investisseurs étrangers importants pour renforcer la structure de nos clubs. Cette position est acquise pour 2024-2025, mais elle est en effet fragile. Les dés roulent. Tous les ans, c’est remis en jeu. La saison prochaine, il faudra que nos clubs soient bons pour conserver cette cinquième place en 2025-2026. Mais avec six ou sept clubs, c’est plus facile de rester dans le top 5 » Vincent Labrune— Source: L’équipe (12/05/23)