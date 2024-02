OM : L’absence de ce joueur dans l’équipe type de la Ligue 1 fait enrager les supporters !

L’Olympique de Marseille a joué ce week-end face au MHSC au Vélodrome. L’un des grands vainqueurs de cette rencontre a été Iliman Ndiaye, auteur d’une belle prestation et de son premier but à domicile. Son absence dans l’équipe type de la Ligue 1 fait énormément parler !

Jean-Louis Gasset a relancé l’Olympique de Marseille et aura permis à plusieurs joueurs de se montrer sous leur meilleur jour. Iliman Ndiaye a pu s’illustrer grâce à une superbe prestation face au MHSC ce dimanche et surtout un but devant le virage Sud du Vélodrome.

Seulement, cette prestation XXL ne lui a pas permis d’être dans l’équipe type publié par la Ligue 1. Les supporters marseillais ont montré leur mécontentement sur les réseaux malgré la présence de trois joueurs de l’Olympique de Marseille : Balerdi, Mbemba et Aubameyang.

A LIRE AUSSI : OM : Double bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

⚽️ 8 buts & 1 pénalty détourné 🧤 C’est l’équipe du week-end 🌟 ! #11TypeFans pic.twitter.com/c7RjSq9dL4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 28, 2024

Aubameyang a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là !

Eric Di Meco s’est exprimé sur le cas Aubameyang au micro de RMC Sport, « c’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts – il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas… Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… (…) Mais ça, ce n’est pas compter dans les stats.»