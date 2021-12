Mercato OM : L’avenir Pau López bientôt définitivement scellé ?

Arrivé cet été en provenance de la Roma, Pau López s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif olympien. Alors que son option d’achat est sur le point d’être levée, son représentant doit se rendre à Marseille.

Prêté cet été avec option d’achat par la Roma, Pau López s’est imposé comme un titulaire indiscutable. S’il a été initialement récupéré par les dirigeants olympiens pour concurrencer Steve Mandanda, le portier espagnol ne cesse de gagner en confiance match après match.

Alors qu’il était titulaire indiscutable dans les cages olympiennes depuis de nombreuses saisons, la pilule aurait aujourd’hui du mal à passer du côté de Steve Mandanda, qui aurait demandé à rencontrer Jorge Sampaoli pour faire un point sur sa situation.

Mais Pau López fait le travail et il est désormais difficile pour le technicien argentin de s’en passer. En effet, le portier espagnol a été aligné à 19 reprises cette saison toutes compétitions confondues et a enregistré pas moins de 10 clean sheets. De plus, il permet également à l’OM d’être la meilleur défense du championnat de France après avoir encaissé 15 buts. De quoi satisfaire pleinement les dirigeants olympiens.

Pau López bientôt olympien définitivement ?

Match après match, Pau López se rapproche définitivement de l’Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria avait négocié avec la Roma une option d’achat de 15 millions d’euros levée automatiquement dès que le portier espagnol aura endossé la tunique olympienne à 20 reprises. C’est désormais bientôt chose faite et l’OM pourra vraisemblablement compter Pau López dans ses rangs lors des prochaines saisons.

À en croire les informations révélées par FCInternews, le représentant de Pau López aurait même pris la décision de se rendre à Marseille pour rencontrer les dirigeants. L’objectif de ce rendez-vous est de discuter du statut qu’aura Pau López une fois son option d’achat levée par le club phocéen. Il n’y a aucun doute sur le fait que le portier espagnol devrait logiquement être le numéro 1 aux yeux de Jorge Sampaoli. Reste à savoir ce qu’il ressortira de cette réunion.

Plus personne n’a peur de lui faire des passes– Filhol

Dans notre Débat Foot Marseille diffusé le 31 octobre dernier, notre journaliste Nicolas Filhol avait tenu à mettre en avant les bonnes performances de Pau López.

« On a interrogé des gens qui ont vu jouer Pau Lopez en Italie. Effectivement, Pau Lopez était surtout pas bien depuis une grosse défaite face à la Lazio, et il avait inquiété énormément les supporters de l’AS Roma. Après ça ne veut pas dire qu’il allait être nul à Marseille, chaque club à son histoire avec un joueur. Effectivement, je trouve que sur les premiers matchs, il n’était pas hyper rassurant dans son jeu au pied. Aujourd’hui non seulement il est titulaire indiscutable, il fait des arrêts décisifs, et en plus je trouve qu’il s’est affirmé dans cette équipe. Plus personne n’a peur de lui faire des passes, ça a pris un peu de temps, Sampaoli lui en a laissé, donc bravo Sampaoli. » Nicolas Filhol— Source: FCM (31/10/21)