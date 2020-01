OM: L’agent de Rongier explique l’adaptation express de son joueur !

Valentin Rongier s’est imposé dans le onze marseillais. Son agent Franck Belhassen a expliqué sur RMC, la capacité d’adaptation de son joueur…

Auteur d’un super début de saison, Valentin Rongier monte en puissance avec l’OM. Il est devenu un titulaire indiscutable dans le onze de Andre Villas-Boas, et forme un duo de choc avec Morgan Sanson. Invité à s’exprimer dans l’émission « Breaking foot » ce mardi soir , Franck Belhassen l’agent du joueur a évoqué l’intégration de son joueur dans le club marseillais…

L’OM le voulait depuis longtemps– Belhassen

« Il a eu le temps de se préparer, car ça faisait pas mal de temps que l’OM voulait Valentin Rongier. Il se sent très bien, on le voit avec la façon dont joue Valentin et il faut que ça continue. C’est un garçon qui sait s’adapter au vestiaire dans lequel il évolue, il n’était pas capitaine de Nantes pour rien. Le FC Nantes est aussi un club exigeant avec des supporters très exigeants . Il est arrivé dans le contexte marseillais, où finalement on était au courant de la situation de l’équipe, on attendait pas grand chose avec une équipe et un coach qui visait le podium. Le recrutement a été bon avec un bon attaquant et un très bon défenseur central comme Alvaro. Il y a aussi un Payet qui bénéficie du bon travail des autres joueurs… » Franck Belhassen, agent de Rongier— RMC Sport