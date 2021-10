OM : Pires voit deux joueurs capables de changer à donne dans l’équipe de Sampaoli

Après un très bon début de championnat, l’équipe de Jorge Sampaoli tourne moins bien ces derniers temps. Malgré tout, Robert Pirès pense que l’OM a les qualités pour terminer sur le podium de la Ligue 1…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affronte le FC Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera l’occasion pour les joueurs de Jorge Sampaoli de se relancer, après une période de moins bon en terme de résultat. Juste avant la trêve internationale, l’OM s’est incliné 2-0 face à Lille, en proposant un football auquel les supporters marseillais n’étaient plus habitués. Malgré tout, Robert Pirès ancien joueur olympien, voit les coéquipiers de Dimitri Payet terminer sur le podium, et ainsi se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions.

L’OM doit finir dans les trois premiers– Pires

« Je ne veux pas mettre la pression, mais l’Olympique de Marseille doit finir dans les trois premiers. Parce que je trouve que cette équipe de Marseille a du caractère, et elle a du potentiel. Maintenant, ce qui va être intéressant pour Jorge Sampaoli, c’est qu’il va récupérer Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Et on sait tous que ces deux joueurs-là peuvent changer la donne et de te donner une autre facette de l’Olympique de Marseille. » Robert Pires— Source: La Provence (13/10/21)

Certains doivent se dire qu’ils ne jouent pas à leur position, et tu rejettes la faute sur l’entraîneur ou un équipier – Rothen

« Il y a de l’innovation du côté de Sampaoli, c’est agréable, c’est spectaculaire, et moi je m’éclate à regarder les matches de l’Olympique de Marseille. Mais on peut s’éclater comme consultants et spectateurs, mais n’empêche que Sampaoli a des comptes à rendre, comme les joueurs de l’OM, il faut des résultats. Et il faut inverser la donne, et aujourd’hui c’est vrai que la dynamique n’est pas bonne. Marseille ne gagne plus, il y a des lacunes, tu sens que les joueurs sont fatigués psychologiquement alors que nous ne sommes qu’au mois d’octobre. Donc il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des joueurs qui se posent des questions. Même si tu te sens moins bien, quand tu gagnes, ça ne pose pas de problème si tu ne joues pas à ton poste. Mais là, certains doivent se dire qu’ils ne jouent pas à leur position, et tu rejettes la faute sur l’entraîneur ou un équipier. La seule solution, c’est de gagner, même si le calendrier n’est pas facile. Il faut tout de suite repartir sur un bon rythme» Jérôme Rothen– Source: RMC (08/10/21)