OM: L’ancien coach de Clauss comprend Deschamps

Mercredi soir, Didier Deschamps a donné sa liste des 25 joueurs sélectionnés avec l’Equipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur a justifié ses choix, notamment concernant l’absence de Jonathan Clauss…

Jonathan Clauss n’y est pas, alors qu’il était des derniers rassemblements. Le piston droit olympien paye le changement de système décidé par Deschamps, à savoir le retour à une défense à 4 avec des centraux dans les couloirs. Un choix que comprend son ancien entraîneur à Lens Franck Haise :

Il paye un système qui va être différent– Haise

« Il paye un système qui va être différent et que le sélectionneur a choisi. Jo fait un bon début de saison, il a montré qu’il avait un niveau international, mais le changement de système l’empêche d’être appelé. » Franck Haise— Source: Conférence de presse (11/11/22)

Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception

« Je le confirme, nous partirons avec une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion, beaucoup de discussions avec mon staff. Je considère aussi le ressenti de certains joueurs. C’est important. On a fait de très bonnes choses dans ce système (à trois) mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra bien défendre, et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive. Je prends cette option parce que je suis convaincu que c’est mieux, que c’est plus adapté. (…) Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison. » Didier Deschamps – source : Conférence de presse (09/11/2022)