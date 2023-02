OM : L’ancien responsable du centre dézingue la formation !

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille est très souvent décrié… Si bien que l’ancien responsable du groupe élite, Jean-Claude Giuntini détruit le fonctionnement !

L’Olympique de Marseille est très souvent pointé du doigt pour le niveau très bas de son centre de formation lors de ces dernières années. Jean-Claude Giuntini, qui a été responsable du groupe élite jusqu’en 2022 sous les ordres de Nasser Larguet, n’a pas gardé un souvenir impérissable du fonctionnement du centre de formation !

« Le niveau moyen des joueurs (au centre de formation) à l’OM n’est, en revanche, pas du tout suffisant pour un club de ce standing. Il n’y a pas les moyens nécessaires, que ce soit au niveau du recrutement des jeunes, des infrastructures ou de l’accompagnement quotidien. La formation, c’est aussi une politique de stabilité et il en manque cruellement à l’OM sur les dernières décennies. Soit on a la patience pour former les joueurs sur le moyen terme, au moins, soit on a la volonté d’aller vite pour espérer avoir un retour rapide sur investissement en faisant de la post-formation. L’OM a uniquement choisi cette deuxième voie, et c’est dommage » Jean-Claude Giuntini – Source : L’Equipe (25/02/23)

C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première

« En Youth League, ce n’est pas positif. Quand on parle du centre de formation, on doit avoir des ambitions plus grandes que le résultat en Youth League. Je ne suis pas content du résultat, même si les deux derniers matchs étaient plus positifs. Les changements qu’on a fait il y a cinq mois ne peuvent pas être évalués. On est un centre de formation qui n’était jamais performant au cours des dernières années. C’est fondamental dans notre projet. Le rêve de tous les supporters est d’avoir des joueurs qui viennent du centre de formation. C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première. C’est un grand échec. On doit faire des changements. Ca me touche beaucoup, je ne suis pas satisfait de moi-même. On a cherché de faire une approche plus collective. On doit chercher la manière dont un recrute des joueurs. Il faut recruter des joueurs au niveau local, beaucoup plus que ce qu’on fait maintenant. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)