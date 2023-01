OM : L’ancien sélectionneur de Bailly donne la solution à ses problèmes de blessures !

Prêté par Manchester United, Eric Bailly a globalement donné satisfaction sur le terrain mais se montre incapable d’enchainer les matches à cause des blessures. Son ancien selectionneur estime que cela n’est pas lié à la préparation physique…

Interrogé par La Provence, Patrice Beaumelle, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, connait très bien le défenseur marseillais. Il estime que Bailly a besoin d’enchainer les matches pour retrouver le rythme de la compétition et ainsi éviter les rechutes :

Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition

« Je le connais parfaitement, lui et les gens qui l’entourent, au-delà du club. Il a de grands professionnels qui l’aident, qui travaillent au quotidien avec lui et qui le suivent depuis l’Espanyol Barcelone. Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition. Ce qui lui a manqué à Manchester, c’est d’enchaîner les matches de très haut niveau, de faire des saisons pleines. On peut s’entraîner toute une vie, si on ne joue pas en compétition, on n’y arrive pas. L’intensité du haut niveau, c’est ce qui fait la différence. À Villarreal, après la CAN 2015 avec nous (la Côte d’Ivoire), il a joué tous les matches pendant une saison et demie. À Manchester, il a moins joué, il s’est habitué à être sur le banc et après ça siffle de partout ». Patrice Beaumelle – Source: La Provence (05/01/2023)

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoquait le cas Eric Bailly qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)

