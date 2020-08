OM : L’anecdote musclée de De Bono sur les provocations dans les années 80…

Ancien joueur de l’OM, notre consultant Jean-Charles De Bono nous a livré une anecdote savoureuse sur les ambiances de match dans les années 80…

Invité à réagir au tweet de Dimitri Payet après la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions, Jean-Charles de Bono a expliqué comment il aurait réagi à un tel « chambrage » à l’époque où il jouait… Et ça déménage !

« SI JE SUIS JOUEUR DE L'OM ET QU'UN PARISIEN ÉCRIT ÇA…. SOUS LE TUNNEL ÇA COMMENCE «

« Si je suis joueur de l’OM et qu’un Parisien écrit ça…

Je peux te dire que sous le tunnel ça commence. Et ça commence fort ! On peut plus rien faire aujourd’hui, mais y a toujours beaucoup d’intox, de regards, de petits mots qui se disent… Je peux pas tout t’expliquer ce qu’on faisait sur le terrain, parce que nous, y avait pas beaucoup de caméras, on avait cette chance-là… Juste une petite histoire. On avait une équipe assez courageuse. Quand c’était bien chaud et qu’on taclait un joueur, on le ramassait pour faire semblant de s’excuser. On l’attrapait par les cheveux en disant « excuse moi », et on lui arrachait les cheveux au passage. Histoire de faire comprendre que le prochain coup, ça va faire mal. Aujourd’hui on peut plus, mais c’est des petites histoires à raconter ! »

Jean-Charles De Bono. Source : Débat Foot Marseille – 24/08/2020

