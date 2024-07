OM : L’annonce de Jérôme Rothen sur le mercato marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a récupéré Roberto De Zerbi en tant que nouveau coach. D’après Jérôme Rothen, le mercato devrait bien être très agité cet été aussi !

Sur les ondes de RMC Sport avant la rencontre opposant l’Equipe de France et l’Espagne ce mardi soir, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille après la présentation de Roberto De Zerbi. L’ancien joueur du PSG fait une annonce sur le recrutement de l’équipe marseillaise.

« Je vous donne une petite info Jérôme Rothen ! Je peux vous dire qu’il y aura 80% de mouvements à l’Olympique de Marseille. Des noms? Je ne peux pas tout donner tout de suite, on ne va pas sortir les petites pépites de suite, attendez ! L’émission ne s’arrête pas encore, on est là toute la semaine », a annoncé l’ex joueur du PSG sur RMC.

Longoria répond sur le départ de Lopez !

Longoria n’a pas voulu être précis concernant Rongier qui n’est pas encore apte pour la reprise. « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer… » Le président a aussi évoqué le départ de Pau Lopez, il n’existe pas encore d’accord. « Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club pour Pau Lopez et il n’y a pas encore d’accord. On prendra la décision dans l’intérêt du club… »

#Longoria : « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer…

Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club… pic.twitter.com/IicLQowOs9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 9, 2024

Aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant

Roberto De Zerbi a expliqué qu’il n’avait aucun problème à faire jouer les jeunes, à conditions qu’ils soient au niveau. « Piocher chez U19 vainqueurs de la Gambardella ? On aura besoin des jeunes, je n’ai aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant. Il faut prendre en compte les qualités, mais il y a des vétérans, je peux aussi les faire joueur avec comme exemple Aubameyang qui a des jambes de 20 ans. »

A lire : Mercato OM: Di Marzio donne le nom d’une nouvelle cible pour succéder à Pau Lopez !