OM : L’appel à la raison de Benedetto, inquiet concernant le Coronavirus

Petit à petit la prise de conscience se fait en France, il faut éviter une trop grande propagation afin de ne pas engorger les hôpitaux et faire exploser le taux de mortalité lié au Coronavirus. L’attaquant de l’OM, Dario Bendetto espère que son pays l’Argentine va aussi prendre conscience du danger…

C’est vraiment très inquiétant ce qui se passe — Benedetto

« Tout le monde connait les pertes liées à l’arrêt du football. Mais le championnat est suspendu en Italie, en Espagne, dans le monde entier et, en Argentine, on continue à jouer. Il y a quelque chose que nous faisons mal. Je félicite donc River pour sa décision (de refuser de jouer). Il faut rester à la maison et ne pas nuire ou jouer avec la santé de qui que ce soit, car c’est vraiment très inquiétant. Je vois qu’en Argentine ils n’assimilent pas encore leur responsabilité. Les cas de l’Italie et l’Espagne sont très similaires à celui de la France. C’est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Les hôpitaux sont totalement saturés, au point qu’ils décident que les plus de 65 ans, les personnes âgées, ne sont plus pris en charge. Ils préfèrent les plus jeunes que de donner la chance aux personnes âgées. C’est terrible… Espérons que tout ça ne se produira pas en Argentine. » Dario Benedetto – Source: ESPN