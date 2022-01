OM : Larguet explique comment Sampaoli travaille avec les jeunes du centre de formation !

On lui reproche souvent, Jorge Sampaoli ne donne quasiment pas de temps de jeu aux jeunes du centre de formation. Pour autant, Nasser Larguet, directeur du centre de l’OM, explique comment le coach argentin aide à la formation des minots…

Interrogé par RMC, Nasser Larguet a décrit une relation de travaille intéressante avec Jorge Sampaoli. Il explique notamment que le coach fait souvent appel à des joueurs du centre pour leur faire partager l’exigence du haut niveau…

Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes — Larguet

« Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels. Après pour le choix… On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis » Nasser Larguet – Source: RMC (13/01/2022)

Au classement des centres de formations, l’OM se retrouve derrière Lyon, Paris, Monaco et Rennes (4 étoiles), Saint-Étienne et Lens (3,5 étoiles) ou encore Metz, Bordeaux et Nantes (3 étoiles). Un classement auquel Nasser Larguet, directeur du centre, avait réagi dans les colonnes de L’Équipe.

il y a encore un écart pour que nos joueurs atteignent l’équipe première et les sélections nationales de jeunes — Larguet

« Le classement général des centres est conforme à ce qu’on vit aujourd’hui à l’OM. Le club a mis les moyens dans les infrastructures, en ce qui concerne la scolarité et l’accompagnement. Sur le plan sportif, on joue les trois premières places de L1 et la qualification en Ligue des Champions, tous les ans, et il y a encore un écart pour que nos joueurs atteignent l’équipe première et les sélections nationales de jeunes. » Nasser Larguet – Source : L’Équipe (29/07/2021)