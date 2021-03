OM : Larguet fulmine contre les joueurs

La réaction de l’entraineur de l’OM Nasser Larguet au terme de la défaite et donc de l’élimination en 16e de finale de la Coupe de France de l’OM contre le Canet-en-Roussillon.

« Il y a une équipe qui a joué un véritable match de coupe, avec ses armes. Et une autre qui n’a pas joué ce match. On était prévenus que le petit Poucet cherche toujours l’exploit et qu’il fallait absolument jouer sur notre niveau de Ligue 1 et pas de National 2. Malheureusement on montre un visage qui n’est pas celui que j’attendais d’une équipe de Ligue 1. Personnellement, je vis très mal ce denrée match. J’estimais que mettre l’équipe entre les mains du prochain coach avec une victoire en coupe était la meilleure des façons. C’est une énorme déception personnelle, une grosse amertume. On n’a pas le droit de se faire sortir comme ça. On est l’OM et on doit montrer sur le terrain qu’on est une Ligue 1 contre une National 2. C’est comme si on jouait contre notre Réserve. Il y a une remise en cause à faire pour les derniers matchs de championnat. » Nasser Larguet – Source Conférence de presse