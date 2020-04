OM: Larguet « Une pépite vers Paris ou Lyon, on regardera ! »

Nasser Larguet est le nouveau directeur de la formation marseillaise. Il est revenu sur le projet « OM Next Génération » et sur la concurrence face au PSG et à Lyon chez les jeunes…

Dans une interview accordée au site ActuFoot, le directeur de la formation marseillaise Nasser Larguet a fait le point sur la formation marseillaise.

Nous avons un gros réservoir dans la région– Larget

» Avec « OM Next Génération » nous faisons des rassemblements réguliers sur nos terrains avec des tournois. L’idée est de pouvoir en faire une sélection pour les emmener en tournoi. On en avait en principe un avec les clubs partenaires afin de faire une sélection pour partir en tournoi au Japon. Mais malheureusement avec tout ça, c’est tombé à l’eau.Nous avons réalisé un partenariat avec le Racing Football Club Toulon (Var) et l’EFC Beaucaire (Gard). C’est vrai que nous avons d’abord voulu nous concentrer sur les Bouches-du-Rhône. Il y a beaucoup de clubs qui contactent Frank Borrelli (Responsable technique du projet, ndlr), nous avons un gros réservoir dans notre région. Nous avons un bon vivier de joueurs, il ne faut pas se disperser. Après, si demain on nous signale une pépite vers Paris ou Lyon, on regardera. » Nasser Larguet— Source: Actufoot