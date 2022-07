OM : L’arrivée d’un actionnaire minoritaire… Une option non pertinente pour McCourt ?

La Vente OM agite l’actualité du club depuis plus d’un an et demi. Alors que plusieurs hommes d’affaires ont approché Franck McCourt, ce dernier ne serait pas encore prêt à vendre le club olympien. Même une entrée au capital ne semble pas l’intéresser…

Alors que le journal l’Equipe évoque ce jeudi des offres refusées, le quotidien précise que McCourt ne veut pas vendre et le fait savoir aux instances du football français (Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, et à Vincent Labrune, le président de la LFP). L’Equipe précise que l’homme d’affaires américain livre un message clair concernant la vente de l’OM : « il explique en souriant que cette tâche reviendra à ses fils. L’hypothèse d’un « gros » actionnaire minoritaire pour soutenir une politique d’investissements ? Il ne la juge pas pertinente. (…) Il pense détenir une marque unique avec l’OM, veut continuer de la développer et la valoriser. »

McCourt pense détenir une marque unique avec l’OM, veut continuer de la développer et la valoriser ?

L’actionnaire américain estime surement pouvoir vendre cher ses parts d’ici quelques mois (ou années). Ce dernier a surement observé d’un œil attentif le deal du côté de Lyon. En effet, l’homme d’affaires américain John Textor a déboursé 846 millions de dollars (environ 800 millions d’euros) pour racheter l’Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Grâce au rachat de l’Olympique Lyonnais, John Textor possèdera 66,56 % des parts du club.

L’OM ou un autre club, « pour CVC, c’est la même histoire »

Un dirigeant a expliqué à l’Equipe que la Ligue 1 a pour objectif de devenir plus compétitif : « Le fonds CVC Capital Partners a investi dans le foot français sur la promesse d’un Big Four ou Five, un Championnat bien plus dense en tout cas, avec plusieurs têtes d’affiche. Si l’OM est dans le lot, tant mieux au vu de l’engouement populaire qu’il suscite, mais si c’est un autre club, pour CVC, c’est la même histoire. »