OM – Larry Azouni: « De Zerbi, c’est un tour de magie. Il va falloir lui donner les joueurs qu’il veut »

Lors de l’émission du FCM hier, un invité de marque Larry Azouni était présent sur le plateau. Il a évoqué l’arrivée de Roberto De Zerbi, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille avoue être surpris.

Passez par la formation marseillaise de 2006 à 2012, Larry Azouni évolue actuellement en Arabie saoudite. Passé par le FC Lorient, Nîmes, il a évolué en Belgique au Portugal et en Tunisie. Le joueur compte 10 sélections avec l’équipe nationale tunisienne. Il était présent sur le plateau du FCM, et s’est exprimé sur l’arrivée du tacticien italien Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. « De Zerbi, c’est un tour de magie. Il va falloir lui donner les joueurs qu’il veut. Donc non vraiment surpris dans le bon sens. Il ne faut pas qu’il se manque parce qu’il va avoir beaucoup de pression je pense, donc il faut que ça prenne après voilà il a démontré qu’il avait des qualités d’entraîneur. Quand on voit que Guardiola parle de lui comme son successeur ou qui loue un peu ses mérites. On se dit que voilà, il a tout pour réussir après ça reste un coach ce n’est pas un magicien. Il faut déjà lui donner les joueurs qu’il veut comme ça il pourra mettre en place ce qu’il veut. Et ensuite que les joueurs aussi adhèrent à sa philosophie à ses méthodes, parce que j’ai vu quelques interviews de ses anciens joueurs qui disaient que des fois « c’était un peu chaud ». Ça peut être qu’une bonne nouvelle de faire venir un coach de ce calibre après une saison comme ça et sans coupe d’Europe. » explique Larry Azouni.

