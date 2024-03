OM : L’attitude de Benatia et Longoria « injuste et tordu » d’après Lizarazu !

Les tensions entre Jonathan Clauss et l’Olympique de Marseille ont fait énormément réagir au début de l’année 2024. Ce dimanche, son cas a été évoqué sur Téléfoot et Bixente Lizarazu a pris sa défense.

Malgré les tensions qu’il y a pu avoir entre l’OM et Jonathan Clauss, le joueur a gardé la confiance de Didier Deschamps pour ce rassemblement de l’Equipe de France. Sa présence avec les Bleus a été une bonne occasion pour le joueur d’évoquer son actualité dans l’émission Téléfoot. Bixente Lizarazu a commenté les incidents survenus il y a quelques semaines entre le club et le latéral droit. Il juge l’attitude Longoria et Benatia « tordu et injuste ».

« C’est difficile car il a été ciblé personnellement par ses dirigeants, publiquement. Moi j’ai trouvé son traitement injuste et tordu, affirme Bixente Lizarazu, passé par l’OM. Dans un sport collectif, tu ne fais pas ce genre de choses. Tu règles tout ça en privé. Puis c’est une façon de se dédouaner des problèmes que le club pouvait avoir en ciblant un joueur comme s’il était le responsable de tous les problèmes »

Jonathan Clauss est cash concernant son hiver difficile

L’OM a connu des hauts et des bas avec Jonathan Clauss cette saison. Le latéral droit a mal débuté l’année 2024 avec des tensions avec le club, poussant même jusqu’aux rumeurs de départ de l’international français. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, il revient sur ces épisodes compliqués et avoue qu’il n’a jamais songé à partir.

« Je suis resté le plus calme possible, je n’ai cherché à me justifier sur quoi que ce soit, parce que j’estimais que ce qui était le plus important, c’était le terrain. Ça touche forcément. Quitter l’OM cet hiver ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis investi à 300% ! Il y a des choses que je fais bien, d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, c’est parfois une question de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille et je travaille tous les jours pour ça. De mon côté, tout a toujours été apaisé. Ils (les dirigeants, ndlr) ont eu des choses à dire, je les ai entendues. Je suis conscient de la situation. Pour moi, il n’y avait pas de problème, et il n’y a toujours pas de problème, explique le défenseur. Porter le maillot de l’OM est une énorme fierté, j’ai adopté ce club. »