OM : Laure Boulleau confie « c’était horrible et cela m’a vraiment fait du mal »

On m’a menacée de mort !

Si Alexis Sanchez a rapidement prouvé à l’ancienne internationale qu’elle l’avait jugée trop vite, cette dernière a reçu un véritable déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Dans un entretien accordé à l’équipe, la consultante du CFC se justifie sur ses propos tenus à l’égard du buteur marseillais : « Je n’ai pas l’impression d’avoir été injurieuse. J’aime bien ce joueur, un battant, qui ressemble à la joueuse que j’étais. On a très mal interprété mes propos. J’avais simplement émis des doutes, avec le style qu’il a, sur ses capacités à enchaîner les matches à très haut niveau, dont la Ligue des champions. J’ai sous-entendu que cela pouvait être une mauvaise idée si, physiquement, il était cramé. J’ai reçu des messages d’une violence ! C’était horrible et cela m’a vraiment fait du mal…,avoue Boulleau. On m’a menacée de mort. L’ancienne défenseure du PSG a déclaré avoir porté plainte pour cyber-harcèlement : « Légalement, c’est interdit ! Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités quand ils m’envoient pute, grosse chienne, retourne chez toi ou Alexis Sanchez te crache dessus. »