OM : Laurent Blanc n’a toujours pas digéré la défaite face à Marseille

L’OL est 7e de Ligue 1 avec 6 points de retard sur la place qualificative en Conférence League, à six journées de la fin. Hier, en conférence de presse, Laurent Blanc pointe les faiblesses de son équipe et souhaite gagner à l’extérieur contre Strasbourg, ce vendredi pour se relancer.

L’OL risque de ne disputer aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Malgré le remplacement de Peter Bosz par Laurent Blanc, le club a toujours des difficultés. Le coach lyonnais a énuméré les faiblesses de son équipe en conférence de presse, hier, avant le match de championnat contre Strasbourg, à l’extérieur. Voici l’extrait de Laurent Blanc durant la conférence de presse.

Contre Marseille on a eu du mal dans l’engagement

« On a analysé le match contre l’OM, explique Laurent Blanc en conférence de presse hier. Vous allez me dire que je ne suis pas objectif, mais j’ai revu le match deux fois et on les a fait déjouer en première période, on aurait pu repartir avec un nul. D’ailleurs, l’OM aurait accepté le 1-1 je pense à la fin, ils s’en satisfaisaient. Ensuite, on a pris ce but en touchant le ballon trois fois, c’est cruel. On a regardé ça ce matin avec les joueurs. Il n’y a pas qu’à Nantes qu’on n’y est pas arrivé. Même contre Marseille on a eu du mal dans l’engagement. C’est notre profil qui est comme ça. On ne va pas faire prendre 10 cm et 10 kg aux joueurs. Je le dis aux garçons, ça ne sert à rien qu’on aille dans le combat physique. »

On s’attend à un match délicat contre Strasbourg

« L’idéal, ça serait d’aller à Strasbourg et de gagner, ça, c’est le rebond idéal mais les Strasbourgeois risquent de ne pas être d’accord avec ça, poursuit Laurent Blanc. J’ai des amis là-bas qui me disent que ça sera archi plein, comme d’habitude à la Meinau, donc on s’attend à un match délicat. Il faudra être prêts pour faire un bon match.«