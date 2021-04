OM : Laurey sait comment contrarier les plans de Sampaoli !

En conférence de presse ce mercredi, le coach strasbourgeois Thierry Laurey s’est exprimé sur ses chances de gagner au Vélodrome. Il a bien analysé les Marseillais et pense savoir comment avoir des espaces.

En difficulté en cette fin de saison, le RC Strasbourg veut au moins arriver à 40 points afin de distancer les concurrents et se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine. Pour les joueurs de Thierry Laurey, le prochain déplacement sera à Marseille et le coach alsacien veut jouer le coup à fond pour tenter de prendre des points.

Si on arrive à mettre en place ce que l’on souhaite, il y aura des ouvertures — LAUREY

En conférence de presse ce mercredi, ce dernier s’est exprimé sur la tactique mise en place par Jorge Sampaoli. Il veut être attentif sur les attaques marseillaises afin de les prendre en contre. Pour lui, c’est la meilleure solution pour mettre à mal les Marseillais qui sont très en forme en cette fin de saison avec 5 victoires, 1 nul et 1 défaite sous les ordres du coach argentin.

« Les joueurs sont conscients de la situation. Ils savent qu’il faut être vigilants. On ne peut pas rester sans prendre de points en attendant uniquement les contre-performances des autres. Marseille a retrouvé beaucoup de dynamisme. Ils sont très impliqués, prennent des risques et vont de l’avant. Il faudra faire très attention. Si on fait cela et qu’on arrive à mettre en place ce que l’on souhaite, il y aura des ouvertures. » Thierry Laurey – Source : Conférence de presse (28/04/21)