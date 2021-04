OM : L’avenir de Kamara, prolongation de Thauvin et les joueurs prêtés… Sampaoli fait le point sur le mercato !

Ce jeudi avant le déplacement à Reims, Jorge Sampaoli et Boubacar Kamara étaient en conférence de presse. Le coach argentin a fait le point sur le mercato estival.

Avant le déplacement à Reims ce vendredi à 21h, Jorge Sampaoli était en conférence de presse, juste après le passage de Boubacar Kamara. Le minot s’est exprimé sur son avenir, affirmant qu’il se donnait du temps pour réfléchir et qu’il se poser les questions sur son avenir à la fin de la saison.

#Kamara : « Me convaincre de prolonger? C’est le projet sportif qui m’intéresse. J’ai tout vécu ici. Le projet sportif va me permettre de prendre une décision » #SDROM #ConfOM

Egalement questionné au sujet d’une prolongation de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli n’a pas caché son envie de conserver le joueur formé au club qui aura sans doute plusieurs offres cet été.

« Kamara est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J’espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/21)

Un autre joueur important de l’effectif pourrait s’en aller cet été : Florian Thauvin. En revanche, l’ailier est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc quitter le club gratuitement. Prolongera ou ne prolongera pas à l’OM… Le coach argentin a son avis !

« Thauvin sort d’une année difficile avec une blessure importante. Nous, on espère qu’il va continuer avec nous. Du point de vue sportif, on l’espère. Mais la décision sera entre lui, son club et son agent. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/21)