OM : L’AVENIR DE VILLAS-BOAS, S’inquiète-t-on TROP VITE ? DÉFAITE CONTRE NANTES

Nouveau numéro de débat foot marseille ce lundi 24 février 2020.



Mourad Aerts, Nicolas Filhol et Jean-Charles de Bono reçoivent aujourd’hui Thierry Audibert, grand supporter de l’OM, pour débattre sur l’actualité du club : La défaite de l’OM ce week-end en championnat, l’avenir de Villas Boas et la course à la ligue des champions.

Le Sommaire :

Le Décrassage : OM – Nantes (1-3), une rencontre pas si simple à négocier

– Le Gros Débat : Course à la C1 : S’inquiète t-on trop vite ?

Course à la C1 : S’inquiète t-on trop vite ? – Le petit Débat : L’avenir de Villas Boas

Bon visionnage !