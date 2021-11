OM – Lazio: Le virage nord finalement ouvert ?

Initialement fermé au grand public pour la réception de la Lazio ce jeudi après les incidents face à Galatasaray, le Virage Depé sera finalement ouvert à des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen. Ils seront accompagnés de leurs éducateurs…

Le match face à Galatasaray a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et la tribune Nord. Ainsi, le Virage Depé n’aurait pas du ouvrir ses portes pour ce choc au sommet de Coupe d’Europe. Finalement, des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen, et les éducateurs occuperont les sièges de la tribune. Certains abonnés de ce virage seront quant à eux replacés en tribune Jean-Bouin.

Les supporters marseillais n’ont pas pu se déplacer il y deux semaines auparavant, ce sera aussi le cas pour les Italiens à Marseille ce jeudi. En 2018, des affrontements avaient éclatés la veille du match sur le Vieux Port…

Pourtant, la Lazio de Rome a dénoncé cette interdiction de déplacement :

La Lazio ne peut accepter une offense gratuite à tous les fans

« La Lazio ne peut accepter une offense gratuite à tous les fans laziales et à la société elle-même. , qui a toujours combattu les comportements violents et toute forme de discrimination, à l’intérieur et à l’extérieur des stades, par des actions concrètes. La Lazio Sports Society a toujours mis en place des initiatives visant à promouvoir les principes de valeur du sport et à surmonter toutes les barrières de nature sociale, culturelle, économique, ethnique et religieuse, comme cela a été largement reconnu même aux plus hauts niveaux institutionnels. On a vu aussi que la violence dans les stades reste malheureusement un phénomène répandu et préoccupant, à commencer par ce qui s’est passé récemment au Vélodrome de Marseille. Nous attendons donc une clarification des institutions françaises et une position claire de notre diplomatie face aux expressions d’indignation qui devraient indigner tous les Italiens, qu’ils soient fans ou non et les couleurs de leurs drapeaux. » Communiqué de la Lazio (01/11/21)

