OM – Lazio : Rongier de retour, un absent de poids côté italien ?

L’OM reçoit demain la Lazio au Stade Vélodrome dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Si Jorge Sampaoli devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet, Sarri a une incertitude…

Valentin Rongier était de retour à l’entrainement ce mercredi matin au centre RLD. Du coup, le milieu de terrain marseillais postule à une place de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli. Du côté de la Lazio, alors que certains médias évoquent la possibilité d’un turnover, Maurizio Sarri aurait un doute concernant son attaquant Ciro Immobile.

Présence de Valentin Rongier à l’entraînement, à La Commanderie, à la veille de la réception déterminante de la Lazio #OM pic.twitter.com/fGcMR4slX8 — Fabrice Lamperti (@gouffa83) November 3, 2021

En effet, selon le Corriere dello sport Ciro Immobile n’a pas participé au dernier entrainement à cause de symptômes grippaux. Si la situation est suivie de près pour le moment on ne parle que d’un arrêt de précaution. Par contre Zaccagni est à l’infirmerie. Concernant le onze, Lazzari devrait occuper le poste de latéral droit, Marusic le gauche. Le duo Luiz Felipe et Acerbi formera normalement la charnière centrale. Au milieu, Cataldi pourrait être préféré à Leiva. Milinkovic et Luis Alberto devraient être les deux autres éléments. Enfin en attaque, si Immobile est disponible il devrait être entouré par Pedro et Felipe Anderson.

Le onze probable de la Lazio face à l’OM :

Strakosha

Lazzari, Felipe, Acerbi, Marusic

Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic

Pedro, Immobile, Anderson

La Lazio de Rome a dénoncé l’interdiction de déplacement…

La Lazio ne peut accepter une offense gratuite à tous les fans

« La Lazio ne peut accepter une offense gratuite à tous les fans laziales et à la société elle-même. , qui a toujours combattu les comportements violents et toute forme de discrimination, à l’intérieur et à l’extérieur des stades, par des actions concrètes. La Lazio Sports Society a toujours mis en place des initiatives visant à promouvoir les principes de valeur du sport et à surmonter toutes les barrières de nature sociale, culturelle, économique, ethnique et religieuse, comme cela a été largement reconnu même aux plus hauts niveaux institutionnels. On a vu aussi que la violence dans les stades reste malheureusement un phénomène répandu et préoccupant, à commencer par ce qui s’est passé récemment au Vélodrome de Marseille. Nous attendons donc une clarification des institutions françaises et une position claire de notre diplomatie face aux expressions d’indignation qui devraient indigner tous les Italiens, qu’ils soient fans ou non et les couleurs de leurs drapeaux. » Communiqué de la Lazio (01/11/21)