OM : Le beau message de Dimitri Payet à Jordan Amavi !

Testé positif au coronavirus, Jordan Amavi a été écarté du groupe. Sur les réseaux sociaux, Dimitri Payet a envoyé un beau message à son ami et coéquipier.

Ce vendredi, l’OM a annulé sa rencontre face à Stuttgart. La cause : Jordan Amavi a été testé positif au COVID-19.

JE T’AIME MON FRERE — PAYET

Le latéral gauche a publié un message sur les réseaux sociaux, remerciant les supporters qui lui ont envoyé du soutien. Ce samedi, c’est son ami et coéquipier Jordan Amavi qui lui a laissé un message, écrit à la main, accompagné d’un commentaire : je t’aime mon frère.

« Toute période difficile est temporaire. Quand vous en sortirez, vous serez heureux, plus fort et plus grand »

Dimitri Payet à Jordan Amavi – Source : Twitter