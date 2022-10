OM : Le beau message de félicitations de Valbuena à cet ancien coéquipier !

En l’espace de deux saisons et 89 matchs, celui qui était surnommé Scarface dans la cité phocéenne totalise 18 buts et 20 passes décisives sous les couleurs bleues et blanches.

Passé par Galatasaray, la Fiorentina, le Bayern Munich ou encore le Stade Brestois, Franck Ribery a annoncé samedi prendre sa retraite après 22 ans passé sur les terrains.

Une icône du football français

Du haut de ses 39 ans, le milieu a une armoire a trophées bien remplie : 9 Bundesliga, 6 Coupes d’Allemagne, 4 Supercoupes d’Allemagne, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA, une Coupe du monde des clubs, une Coupe de Turquie, et une Coupe Intertoto, gagnée en 2005 avec l’OM. Ribery aura tout gagné. Ou presque : il perdra la finale de la Coupe du Monde aux côtés de Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Thierry Henry en 2006 face à l’Italie. Il aura tout de même bien servi les Bleus avec 81 matchs sous le maillot tricolore et 16 buts marqués.

Peu après l’annonce de sa retraite, son ancien coéquipier Mathieu Valbuena a tenu à le féliciter via un message sur Twitter tout en partageant quelques souvenirs communs :« Bravo pour ta carrière Franck. Ce fut un plaisir et une grande fierté d’avoir évolué à tes côtés et partagé des grands moments ensemble à l’OM et avec les Bleus. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie ! ».