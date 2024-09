OM : Le beau message de Koné aux supporters marseillais !

Pour sa première titularisation à l’OM dans un match bourbier, Ismaël Koné sort de l’Olympico avec une victoire. Il est ensuite revenu sur son match et la forte concurrence dans le milieu marseillais.

Après une victoire pour sa première titularisation à l’OM, Ismaël Koné est revenu au micro de Free Ligue 1 sur sa performance et cette victoire exceptionnelle. Il a notamment évoqué la forte concurrence au milieu de terrain qui pousse chacun à s’améliorer. « Bien sûr en tout cas nous on travaille fort pour ça. J’espère qu’aujourd’hui ils sont fiers de cette victoire parce qu’on a tout donné. Je pense qu’ils l’ont vu même à 10, on a pu faire un bon match. Nous on rêve donc eux aussi faut qu’ils rêvent. C’est comme ça quand tu joues dans un club qui a de grandes aspirations, il y a des bons joueurs, il y a de la compétition et il faut s’adapter. Il faut faire avec, il faut être bon et ça peut que t’aider à progresser. C’est parfait pour tout le monde je pense. », a déclaré le milieu canadien.

🔵⚪️ Ismael Koné revient avec nous sur ce match fou et sur le discours de De Zerbi à la pause ! 💬 »Le coach nous dit d’y croire, qu’il faut montrer de la personnalité dans ces moments difficiles. »#OLOM #OM #TeamOM pic.twitter.com/PP1IqiBBxI — Free FOOT (@FreeFoot) September 22, 2024

