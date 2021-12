OM : Le bel hommage de Sampaoli aux amateurs de Cannet-Rocheville !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 4-1 et un triplé d’Arek Milik. Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu produit par son adversaire du jour, Cannet-Rocheville.

L’Olympique de Marseille a remporté sa première rencontre de Coupe de France ce dimanche face à Cannet-Rocheville. En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu proposé par les amateurs !

Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras — Sampaoli

« Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit « amateur » me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter. En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/12/21)