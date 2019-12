OM : Le bon plan mercato d’Obraniak pour accompagner Benedetto en attaque…

« Si l’ OM veut prendre Olivier Giroud au mercato d’hiver. Giroud – Benedetto, je les aligne tous les deux, et c’est une bénédiction pour l’ Olympique de Marseille. C’est complémentaire. Pour Marseille, c’est là qu’il faut faire l’effort. Les deux devant, c’est parfait. Benedetto, c’est un joueur qui peut jouer 9, mais qui peut jouer 9 et demi sans problème. Pour tourner autour de Giroud, qui est le pivot parfait pour mettre en valeur l’autre. C’est le pivot parfait, regarde comment il met en valeur Griezmann en équipe de France. Je dis oui sans problème. Giroud et Bendetto c’est complémentaire… » Ludovic Obraniak – source : RMC