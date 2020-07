OM : « Le but de la phase 2 est d’effacer les objectifs de la phase 1 ? »

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille, où notre journaliste Nicolas Filhol revient sur l’annonce de la phase 2 du projet de l’OM.

Alors que l’Olympique de Marseille vient d’officialiser la signature de son nouveau directeur sportif, Pablo Longoria. À cette occasion, Franck McCourt a tenu à féliciter le travail effectué par son président délégué à l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud.

J’espère que la phase 2 aura déjà une communication beaucoup plus réaliste – nicolas filhol

« La phase 1, c’était de claquer 200 millions d’euros, faire une finale de Ligue Europa, se qualifier miraculeusement en Ligue des Champions et se cacher derrière ça pendant 4 ans. La phase 1 a été beaucoup trop dans la communication. La saison où l’OM va en finale de Ligue Europa, c’est une belle saison. Même en championnat, ça ne se joue pas à grand chose. Ensuite Villas-Boas nous fais une bonne saison l’année dernière, donc ce n’est pas totalement négatif. Il ne faut pas exagérer. Mais par rapport à ce qu’ils avaient annoncés, je trouve qu’ils ont fait une grosse erreur de communication. J’espère que la phase 2 aura déjà une communication beaucoup plus réaliste. Le but de la phase 2 est d’effacer les objectifs de la phase 1 (rires) ». Nicolas Filhol – Source : DFM (27/07/2020)

