OM : Le but d’Ounahi enflamme Twitter (Riolo, Djellit, Harit…)

L’OM s’est imposé 0-2 à Nantes ce mercredi. Les marseillais ont profité d’un csc de Victor, puis d’un superbe but de la recrue Ounahi. Une action qui a fait réagir sur les réseaux sociaux…

#FCNOM Rongier sur le but d’Ounahi « et bien c’est du ish-ish (rires) non c’est magnifique ! Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça ! »@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM pic.twitter.com/voF2YwwXPi

— Karim Attab (@karimattab1) February 1, 2023