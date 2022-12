OM : Le but somptueux de Payet en amical contre Nîmes

Il y a trois jours, l’OM disputait un match de préparation à huis clos de la Commanderie face à Nîmes Une rencontre qui n’était pas diffusée et qui s’est soldée par un match nul (1-1). Le but olympien a été inscrit par Dimitri Payet et quel but ! Celui-ci a été publié hier sur les réseaux sociaux. A voir en images ci-dessous:

A lire aussi : OM Mercato : Malinovskyi relancé? Une ouverture pour Ounahi? Deux retours importants pour TUDOR !

🔵⚪ Le magnifique but de Dimitri Payet🇫🇷👑 contre Nîmes 🔴 en match amical !#TeamOM 📼🔝 pic.twitter.com/8USnzG2gkF — GP013 (@Gp_013) December 22, 2022

Dans l’émission Débat Foot Marseille notre journaliste Pour Benjamin Courmes, évoquait la seconde partie de saison de l’OM et le rôle important que devra jouer Dimitri Payet.

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant

A LIRE AUSSI : OM : La date de retour de Veretout et Guendouzi enfin connue !

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

Retour de la Ligue 1 au Vélodrome face à Toulouse, le jeudi 29 décembre à 21h.